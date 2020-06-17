美國總統川普決定，將從德國撤出9,500部隊。英國政界人士和歐洲軍事專家警告，這可能危及對俄羅斯戰略優勢，並破壞二戰後的西方軍事聯盟。德國國防部長克蘭普·卡倫鮑爾更直白指出：駐德美軍確保的並不是單獨的國家安全，而是整個北約，特別是美國自身的安全。

德國國防部長克蘭普·卡倫鮑爾週二表示，駐德美軍「這些士兵在德國和歐洲的存在是北約所有人安全的保證，最重要的是，是為了保證美國自身的安全」。此外，德國聯邦議院左翼黨代表克勞斯·恩斯特也批判駐德的美國軍隊，早已不再為德國的安全做出貢獻，尤其是美國核武器。不

卡倫鮑爾還強調，北約不是一個「貿易組織」，「安全不是商品」，德美兩國「擁有共同利益」。她補充說明，世界現在生活在一個令人不安的時代，歐洲國家需要在防務領域開展更緊密的合作。德國總理梅克爾日前已批評美國突然撤軍的作法，並表示「不能接受」。

(中時電子報)