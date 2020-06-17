戰遊網旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天正式6歲了，為歡慶6週年的里程碑，將釋出7.0版本更新、全新英國輕型戰車以及全新任務等豐富內容，7.0版本的圖形效果也將大幅提升。6週年慶祝活動將一路持續至7月，全新Skirmish遊戲模式也將於7月首度限時亮相，作為6週年慶祝活動的壓軸！

《戰車世界：閃擊戰》歡慶6週年！新Skirmish遊戲模式也將於7月首度限時亮相(影片來源/youtube/World of Tanks Blitz)

隨著遊戲不斷茁壯與演化，《戰車世界：閃擊戰》團隊致力為玩家打造最佳遊戲體驗，為實現此目標，在7.0版本中將圖形效果大幅升級，不僅引入槍枝後座力效果以及動態陰影，玩家將發現戰車行駛過會留下痕跡，被砲彈攻擊所造成的破壞痕跡也會根據不同類型的砲彈而有所不同，粒子多解析度與水體渲染效果技術也將有所提升。

《戰車世界：閃擊戰》產品總監Andrey Ryabovol表示：「《戰車世界：閃擊戰》於全球擁有1.37億下載量，支援多達27,000種不同的設備，就算遊戲大幅被更新後，我們發現玩家依舊很享受遊戲，這也讓團隊決定推出圖形客製化選項，讓玩家可以針對自己的喜好開啟或關閉個別功能，打造個人專屬的《戰車世界：閃擊戰》。我們誠摯希望所有玩家會喜歡這次推出的週年慶祝活動！」。

《戰車世界：閃擊戰》於全球擁有1.37億下載量，支援多達27,000種不同的設備(影片來源/youtube/World of Tanks Blitz)

另外，Update 7.0版本更新將釋出3輛全新英國高階戰車：VIII階FV 301、IX階Vickers巡洋艦以及X階Vickers輕型105，這3輛戰車皆有出色裝甲，而且速度比其他輕型戰車還要來的快。這次週年慶祝活動將以P.43/06 Anniversario特別活動揭開序幕，任務目標為擊垮VI階的P.43/06 Anniversario戰車，而完成活動的玩家將另外獲得獨特的生日玩家個人檔案作為獎勵。活動時間為6月19日至6月29日，更多豐富的週年慶祝獎勵也等著玩家去發掘！

P.43/06 Anniversario特別活動結束後，全新Skirmish遊戲模式將緊接於7月9日限時登場，作為本次週年慶祝活動的壓軸。Skirmish模式將以5人一隊的兩支隊伍在相較小的地圖上進行戰鬥，由於作戰範圍縮小，將很適合激烈對抗的戰鬥方式，刺激的程度也將考驗玩家的心臟！

(科技)