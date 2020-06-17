證交所表示，晶電（2448）、隆達（3698）兩家上市公司因有重大訊息待公布，上市普通股6月18日起停牌，以其為標的之認購（售）權證也同時暫停交易。該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

晶電、隆達皆為LED晶片供應商，17日雙雙公告將有重大訊息待公布，18日同步停牌，引發市場高度關注。晶電17日股價上漲0.1元，收盤價為38.1元；隆達上漲2.1％，收在19.45元。

(工商 )