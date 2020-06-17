《中高齡者及高齡者就業促進法》原應於5月1日施行，近期因新冠肺炎疫情影響國內產業，勞動力運用有緊縮趨勢，勞動部認為應在疫情紓緩後再施行，勞動部部長許銘春今（17）日表示，中高齡就業專法今年一定會上，預估最快在第三季。

受到疫情影響、打亂勞動市場，再加上適逢畢業季，勞動部全力拯救青年就業，規劃透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」策略，陪伴青年從校園順利接軌職場，大部分的計畫都規劃在6月底前上路，唯獨企業適用的「僱用青年獎助計畫」遲未確定上路日期。

「僱用青年獎助計畫」內容尚未定案，勞動部規劃大方向為雇主只要僱用今年15至29歲的應屆畢業生且月薪為2.8萬元以上，僱用每滿3個月就發放2萬元僱用獎助，最長可領12個月為限，等於每僱用一人，企業最高可獲補助8萬元。

許銘春表示，畢業生會在畢業後努力去找工作，一般正常在3個月內就能找到工作，但今年因為疫情關係，會有些觀望，因此推出青年就業獎勵計畫，鼓勵青年盡早投入職場，至於「僱用青年獎助計畫」一定會上路，適時推雇主一把來聘僱畢業生。

(工商 )