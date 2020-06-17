協助德高社區推廣「德高旺粽」品牌，台東縣政府17日邀社福團體舉辦包粽送愛心活動。（莊哲權攝）

台東縣政府大禮堂，17日粽飄香！為推廣縱谷客家米食產業與「德高旺粽」品牌，農業處結合關山鎮德高社區發展協會辦理「包粽慶端午、 送愛心」活動，由縣長饒慶與在地社福團體及與縣府員工，體驗包粽話家常樂趣，包好的粽子將送給台東20個社福團體，一起歡喜慶端午。

包粽送愛心活動17日下午在縣府大禮堂舉行，除有德高社區媽媽們以在地圓糯米及地方特色食材研發的特色粽子展示以外，還有一年一度的包粽慶端午體驗活動，在社區媽媽們的示範過後，縣長饒慶鈴、農業處長許家豪及社會處長陳淑蘭，與社福團體攜手包粽。

活動中，許多人一氣呵成、手腳俐落；部分初體驗縣府員工的則說，過程十分有趣，絕對是料好實在，至於粽子的形狀就其次了。

饒慶鈴表示，關山鎮德高社區「德高旺粽」活動連續第3年到縣府舉辦，德高社區近年參與農村再生計畫，研發10餘種各式不同口味的客家粽及養生粽，今年特別開發新包裝粽子禮盒，送禮自用兩相宜。

關山鎮德高社區發展協會理事長劉源利指出，協會近年來透過農村再生計畫，發展出「德高旺粽」的品牌，今年已經是第5年，20日也將在台東縣農會超市辦理展售活動。

(中時 )