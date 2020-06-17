雲林縣北港武德宮「財神平安粽」經財神爺香火加持。（張朝欣攝）

雲林縣婦幼關懷協會、雲林縣北港鎮武德宮財神廟等機關團體，17日準備4000顆「財神平安粽」分送給雲林家扶、夜光天使、獨居老人等弱勢家庭，今年雲林縣越南同鄉權益協進會也製作粽子，送給北港地區越南姊妹們，藉由家鄉味一解思鄉之情。

端午佳節將屆，雲林縣婦幼關懷協會、行政院雲嘉南聯合服務中心共同舉辦「安心防疫，一起放粽」活動，北港武德宮、蔡岳儒議員服務處、北港金順豐媽祖慈善會、雲林縣法主慈善關懷協會、雲林家扶共襄盛舉，利用疫情趨緩送出4000顆「財神平安粽」。

蔡岳儒表示，往年都是由在地志工媽媽負責製作平安粽，今年因疫情影響，改向廠商訂購粽子，再請志工送至弱勢家庭，藉此避免群聚，雖然少了媽媽的味道，但有了財神爺的加持，將保佑大家平安健康、遠離疫情。

武德宮祕書長蘇建華說，武德宮參與平安粽活動已邁入第9年，每年都將武財神的慈悲與愛心分享給大家，經財神爺加持的「財神平安粽」只送不賣，受贈者除了自己吃，也會與親友分享吃平安，是最有「神氣與人氣」的粽子。

雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌說，協會是由一群早年來台的新住民姊妹共同創立，她們已在台灣落地生根，希望幫助新來的姊妹們融入台灣生活，本月21日也會在斗六市舉辦「新住民家庭婆媳包粽子」比賽，現場將製作長達24公尺的越南春捲，邀請大家來同樂。

(中時 )