台南市善化區牛庄里里辦公室17日邀請社區長輩到關懷據點參加端午節慶祝活動，一起品嘗美味的粽子。（台南善化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

端午節將至，台南市善化區牛庄里里辦公室17日邀請社區長輩到關懷據點參加端午節慶祝活動，一起品嘗美味的粽子，善化區區長方澤心也到場關心長輩，並趁機宣導登革熱防治要訣。

善化區牛庄里里長蘇坤修表示，他已經連任5屆，每年端午一定要準備上千顆粽子送里裡的弱勢長輩。蘇坤修說，牛庄里人口日趨老化，許多年輕人到外地打拚，留父母在家中，非常孤單，他去邀請長輩到社區參加活動領粽子，長輩高興到流淚。

蘇坤修說，除了邀請長輩到社區吃粽子、順便外出走走活動筋骨，志工們也會送粽子到弱勢戶、低收戶、獨居長輩家中，這些長輩經濟能力不佳，更缺的是關懷與陪伴，里長除了一些基本的服務，至少三節的關懷問候都不能少。

除了牛庄里，善化區嘉南里21日上午也將在社區活動中心舉辦端午節聯歡活動，里長林儀伍說，他們準備了2000多顆粽子，邀里民一起來吃粽子、唱唱歌、玩小遊戲，除了弱勢低收戶，每戶人家也都會送兩顆粽子。

善化區溪美社區發展協會理事長胡村泱表示，21日上午也邀請志工幫忙包粽子，中午再發送給社區的弱勢關懷戶，讓他們感受社會的溫暖及過節的氣氛。

(中時 )