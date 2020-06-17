夏季夜間是觀賞銀河的好時機，台東因霾害、空汙少，只要在沒有光害的地方就能欣賞到「平地銀河」，台東縣政府最美星空音樂會，首場20晚間於綠島人權紀念公園舉行，縣長饒慶鈴邀請追星族跨海窺探銀河、漫步金曲星空。

台東縣政府今年以「星空祕境」為主題，規畫7場次最美星空音樂會，首場於本周六晚間7點在綠島人權紀念公園登場，除邀請金曲歌王陳永龍及金曲獎原住民團體「美麗心民謠」演唱以外，更安排天文專家吳建德解說，陪伴大家漫遊綠島星空下。

最美星空音樂會緊接著還有6／26海端鄉布農文物館；7／18長濱鄉八仙洞；7／24東河舊橋遊憩區；7／25尚武海濱公園；8／15金峰高灘地壘球場；8／21關山親水公園。

夏季晚間是觀察及拍攝銀河的最好時機，台東少空汙、少霾害，只要在沒有光害的地方，抬頭往東南方，就可看見如絲帶般的「平地銀河」，若是透過攝影器材及技術，就會更清晰，「台灣五大觀星聖地」票選，台東就占了三仙台與太麻里2席，夏天夜晚經常吸引追星族徹夜守候。

縣長饒慶鈴表示，最美星空在去年入選台東10大票選必玩活動之一，期盼透過天文專家的導覽解說，讓更多造訪台東的旅客體驗台東星空之美。

(中時 )