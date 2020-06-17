今年3月，政大一名法律系張姓教授不滿學生質疑詠春功夫，與學生在講台上扭打，過程全被錄下，遭校方停職調查，本月1日教評會建議解聘，張姓教授則在13日PO文表達歉意，還原事發當下狀況。

3月27日，政大法學院張姓教授授課時談到詠春拳，遭底下男同學出言嘲諷「詠春只能打打農夫」，引起教授不滿，將男同學叫上台，邊嗆「COME ON」、「你不信是不是」、「看你幾分鐘能躺下」，邊毆打對方，盡管學生道歉，但張姓教授顯然已控制不了情緒，不斷出拳出腳。影片曝光後引起軒然大波，法學院教評會決議解職該教授，本月中學校教評會通過，確定解職張姓教授。

不過遭到解職前三天，張姓教授在臉書PO出359字文章，稱自己未能妥為因應，表達與行為皆有欠妥，造成學校、當事學生及家長、家人及愛護我的親友的困擾，深感懊悔。他也表示自己當日事發課後與當事學生有相互擁抱及一段氣氛良好的閒話對談，但依舊無法消除痛悔之心，更稱自己早已提出辭呈承擔。

張姓教授本月13日在臉書PO文，表示已提出辭呈，承擔責任 (圖／翻攝自教授臉書)

許多支持學生紛紛留言打氣：「老師辛苦了」、「可惜學校痛失好教師」、「人生路上誰能無錯」、「真的很喜歡老師的課」、「相信老師在財金法律界仍有一片天」，但也有不少政大學生在臉書交流版批評：「這時候辭職根本沒擔當」、「不就怕被開除太難看」、「真的悔悟的話為啥當下不辭職」、「還要等快被開除才辭職」、「想看教授跟館長來一場」。

(中時電子報)