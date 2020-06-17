高雄市前市長韓國瑜被罷免後，各地掀起一股罷免風潮，其中高雄罷免時代力量議員黃捷的動力最十足，罷捷志工隊表示，目前已經累積到19000份連署書，之後展開戶外宣傳，更可加快連署速度；另還有直播主贊助垃圾袋，上面寫著「三倍清捷袋」，給支持者認購，成了近日最夯罷捷小物。

罷免黃捷的連署點在鳳山一間透天厝，外頭除了擺放罷捷看板，連署點上頭寫著「鳳山清捷隊」；罷捷志工隊王先生指出，截至16日已經累積到19000份連署書，未來也將展開戶外宣傳，加速連署速度，而且罷免領銜人已找好，預計等到連署書累積到33000份就會正式向中選會提案。

王先生說，連署將近半年，近日有年輕化趨勢，人家不是說年輕人都挺綠嗎，不過蠻多年輕人連署也讓他們信心大增，可能年輕人也體會到用政治追殺很可恥；特別是有直播主贊助垃圾袋，每捲垃圾袋以15元買進，罷捷支持者可以花5元購買，就像近期政府推出的三倍券一樣的概念。

王表示，免費贈送容易遭受到抹黑誤解，因此垃圾袋用5元讓支持者認購，數量有限目前只有100個；罷免黃捷的訴求就是清「捷」鳳山，將鳳山清「捷」溜溜，所以這個垃圾袋的罷捷小物相當受到歡迎又實用。

(中時 )