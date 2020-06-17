勞動部部長許銘春今（17）日率領職安署同仁，至宜蘭縣訪視全球最大潛水衣供應商—薛長興工業股份有限公司，瞭解3K產業接受勞動部輔導改善工作環境成果，並關心現場作業勞工安全與健康；她也呼籲相關產業善用政府補助資源，投入安全衛生設施及工作環境改善，進而帶動製程轉型，提升企業競爭力。

許銘春表示，薛長興公司早年曾經歷過工廠大火意外，雇主仍秉持以人為本的理念，持續投入研發資源與改善製程及工作環境，吸引在地青年留鄉就業，足為業界學習之表率，此外，該公司在防疫期間，亦貢獻其設計及製造專業，成為防護衣國家隊成員之一。

許銘春說，今特別訪視該公司的印染整理廠及橡膠製品廠，是勞動部近年重點輔導產業別，尤其印染廠已接受勞動部輔導及補助，設置符合安全衛生標準的製程設備，改善廠區的溼熱工作環境。今年產業訂單雖然受到疫情的影響，但該公司仍規劃要藉此機會投資改善工安，持續提升其橡膠製品廠的工作環境。

勞動部近年以專案計畫方式，積極宣導輔導及補助3K產業業者改善工作環境，透過產業投資、資源整合及學者專家技術支援等產、官、學界通力合作，凝聚產業共識，發揮勞資互助互利的精神，迄今已參與計畫之事業單位達3,500家，其中更深入輔導214家、補助162家，補助改善金額1億5千萬元，促進廠商總投資金額達約24.9億元，並吸引本國勞工1,787人投入就業。

勞動部已將橡膠製品業列為今明二年重點輔導產業，持續提供其工作環境改善的相關輔導及協助措施，並提供最高250萬元的改善補助，轉變橡膠製品業為3K產業之刻板印象，達成保障勞工安全健康、企業永續發展及促進就業之三贏目標。

(工商 )