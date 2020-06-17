全球多數國家新冠肺炎疫情跨過高峰期，並逐步解封城市，經濟活動亦見起色，恐慌情緒降溫，風險性資產開始落底反彈，第三季正式進入到「後疫情時代」，凱基投信表示，Q3投資留意三方向─「布收益、重品質、聚焦趨勢」！

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，因應突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，全球政府及央行均果斷採取寬鬆政策，財政寬鬆與貨幣寬鬆政策雙管齊下，資金派對再度展開，QE將成為常態化，原油供需結構改變，低通膨、低利率、低成長三低環境重臨，公債利率探底將驅動資金再度追逐收益資產，具較高殖利率的信用債券可望受惠。

翁毓傑表示，聯準會於6月利率決策會議中明確表示將維持當前利率直至2022年底，低利率環境將持續一段時間，並預估未來經濟將呈緩慢復甦，根據過往經驗，維持利率為對高收益債有利的環境，不過實體經濟疲弱復甦仍將引發企業違約事件上升，因此現階段仍須留意市場流動性及信評調整風險，謹慎選較高品質債券、避免踩雷造成資本利損是關鍵。

翁毓傑建議，挑選高收益債不妨聚焦ESG評等較佳的發債公司，財務體質相對健全、財務槓桿比例較低，且違約率較低，對債券投資人而言，是相對較安全的投資標的。

雖然市場對解封後景氣樂觀看待，但實體經濟復甦步調仍將緩慢，選債要挑好企業，股票選擇也是如此。翁毓傑表示，對經濟不確定性，資產負債表及現金流表現較佳之個股將持續表現強勢，此外，通縮預期加上低利環境，有利防禦型類股長期持續表現優於循環型類股 (如金融、原物料)。另疫情改變世界，投資要聚焦新趨勢，如：線上取代線下，數位取代實體、創新取代傳統等，這樣的改變推升電子商務、線上娛樂、雲端服務、 5G聯網、線上醫療和遠距工作需求等龐大商機。

翁毓傑說，高不確定性帶來高波動，擇時進出股市可能減損長期投資成果，持續投資為較佳策略，建議投資人不要殺進殺出，持續定期定額長期紀律投資，才是獲利關鍵。

(工商 )