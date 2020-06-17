學生們在畢業典禮上聽到教師們製作的歌曲「青春揮霍」，露出驚訝神情，感動至極。（張睿廷攝）

新北市汐止樟樹國際實中教師為了給首屆畢業生一個難忘的回憶，私下籌備秘密驚喜，親自寫歌、錄音，製作歌曲「青春揮霍」，拍成MV在畢業典禮上放映，畢業生當下無不為之驚嘆。教師張哲瑋表示，盼透過歌曲，讓學生帶走3年來老師們的教誨，面對未來挑戰。

樟樹國際實中3年前改制，增設高中部，第一屆學生今年正式畢業，老師們為了給學生留下難忘回憶，分工合作，由張哲瑋負責寫歌，其它老師共同合作自導自演拍攝MV，再至專業錄音室錄製歌曲，共16名教師參與此次計畫。

樟樹國際實中指出，校方在畢業典禮上播放「青春揮霍」的時候，學生皆露出驚訝神情，沒人料想到老師願意自掏腰包、花費時間為他們製作畢業歌曲。

高三學生林同學說，自己從未想過畢業典禮會有這樣的節目，他與同學們都非常感動，有人甚至掉下淚來。

張哲瑋表示，該校是所年輕學校，老師和學生的年齡層相近，所以他們希望用年輕一點的語言、形式，以亦師亦友的角度，給予孩子們祝福真摯的祝福。

「寫詞比曲要更有難度」張哲瑋說道，製作歌曲的時候，發現師生3年的牽絆留下深厚的情感，譜曲其實很簡單，一下就有許多靈感，但想說的話太多，實在很難用幾句話完整說出，最後他集結多位老師的不捨與期待，完成這首「青春揮霍」。

張哲瑋指出，歌曲中有段歌詞讓他感觸最深，「期待那天大海很遼闊，找到自己的路，不迷惑。」希望所有學生都能帶著老師的的期待，勇敢的面對未來的各種困難與挑戰。

(中時 )