藍營市議員羅廷瑋反駁說，他發現有95％聯署地點是民進黨議員、立委服務處，絕非是自發性。（陳世宗攝）

前高雄市長韓國瑜被罷免後，民間社團發起罷免台中市長盧秀燕連署。綠營市議員張耀中、黃守達17日總質詢時，指從「罷免指數」、搜尋引擎的搜尋熱度、民調結果，向盧秀燕提出警訊指罷盧可能會發生。市長盧秀燕說，台中日前獲得幸福城市第2名，代表市府團隊非常努力，將持續努力推動各項市政。

張耀中指出，日前有專家學者設計罷免指數，討論城市首長或立委的罷免可能性高低，指數是從各選區的罷免門檻和藍或綠營得票計算，用該選區罷免門檻票數為分母，藍或綠營候選人在選舉中所得票數總和為分子。

黃守達說，以今年1月總統選舉為例，總統蔡英文台中市得票96.7萬票，除以台中公民數225萬的1／4也就是56萬餘，會得到罷免指數為1.72；藍營支持者欲罷免立委陳柏惟，罷免指數也才1.48。罷免成功的高雄指數高達1.9，相較之下，罷免盧極有可能發生。

盧秀燕表示，她到目前為止經歷過8次選舉，每份民調她都參考並尊重！選舉、罷免是人民的權利，她也予以尊重。她期盼不要僅看單一民調，日前台灣世界新聞傳播協會公布「幸福城市大調查」，台中榮獲第2，這是很大的榮譽，代表所有首長及市府同仁都非常努力。

藍營市議員羅廷瑋說，他曾做過民調，詢問「如果有人發動罷免盧秀燕，你是否會支持？」，調查結果有約91％不支持，許多民眾都表示沒有必要；他認為不應以此作為鬥爭工具，希望各局處首長繃緊神經、上緊發條，為市民爭取更多福利，也希望外界不要拿單一數據抹黑。

(中時 )