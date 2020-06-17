新北市土城某幼兒園驚傳教師虐兒事件，有家長在臉書社團貼文，表示自己的孩子在幼兒園遭老師拿大頭針刺傷手部，造成8個小紅點，校方也坦承確有此事，他們已解聘該名教師。新北市教育局表示，他們已通報全國不適任教保服務人員系統，另依法最高還可對行為人裁處60萬元罰款，。

受傷學童的家長17日在臉書貼出小朋友的的手背，上頭有8處明顯的小紅點，指自己的孩子只是在校內玩大頭針，老師看到後，情緒失控，拿起大頭針刺傷孩童，希望給予懲戒。

幼兒園表示，他們發現此事後，已立即解聘該名教師，並向家長致歉，家長經溝通後也願意接受，並將孩子繼續留在園內繼續就學。

新北市教育局指出，接獲通報後已立即派員至校內了解狀況，發現該名教師已離職，他們將會依法調查，並依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁處，最高可罰60萬。

教育局表示，他們還意外發現這所幼兒園有超收學童、師生比不符規定的問題，將依法裁處1萬8000元罰款，若有家長希望辦理離校手續，校方不得拒絕，且須返還所有費用。

(中時 )