大陸軍機今又進我西南空域，這是9天內第4次。空軍司令部今（17）日表示，本日中午偵獲中共運8及殲10等型機，進入臺灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機立即飛離我防空識別區，目前狀況均正常。

而空軍司令部也在臉書發文，「無論何時何地，我們永遠不忘保家衛國的責任」，表示運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。

(中時電子報)