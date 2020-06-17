大陸運8、殲10再闖我西南空域 空軍司令部回應了 18:262020/06/17 中時電子報 呂昭隆Ｎ、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運八軍機（非當事軍機） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸軍機今又進我西南空域，這是9天內第4次。空軍司令部今（17）日表示，本日中午偵獲中共運8及殲10等型機，進入臺灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機立即飛離我防空識別區，目前狀況均正常。 而空軍司令部也在臉書發文，「無論何時何地，我們永遠不忘保家衛國的責任」，表示運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。 (中時電子報) #空域 #運8 #殲10 #廣播驅離 #空軍司令部 也許您會感興趣 推薦閱讀 《時來運轉》電競足球職業聯賽納運彩投注 銷售近億超火 07:002020/06/16 體育 運-20出遠門 直飛莫斯科 04:102020/06/16 焦點新聞 國防部證實：中共殲10型戰機進我空域 13:492020/06/16 政治 中共殲10型戰機一架 短暫進入西南空域 警告驅離 16:002020/06/16 軍事 學者：共機8天內3度進我西南角空域 刻意武力展示 17:232020/06/16 軍事 8天3次 陸機闖我西南角空域 04:102020/06/17 政治要聞 陸常態化演訓 不排除壓力測試 04:102020/06/17 政治要聞 搭小黃假稱被繞路 實要強盜運將 15:012020/06/17 社會 惡煞硬坳運將繞路要賠錢 一包菸露餡認栽 15:542020/06/17 社會 基隆港東岸旅運設施第一階段完成 國際郵輪復航蓄勢待發 16:322020/06/17 財經 社會熱門新聞 南投女國中生遭拖板車撞 上學中途慘死 - 社會 OL辣妹沒啪啪啪卻懷孕？孩子的爸竟然是他 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 大陸運8、殲10再闖我西南空域 空軍司令部回應了 - 萬象 夫開門見妻裸睡誤認提醒「做功課」 提槍上馬卻崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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