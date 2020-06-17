「小明們」何時才能回家？「台灣滯陸孩童父母自救會」今日赴中央流行疫情指揮中心和行政院陳情，聲淚俱下請政府「高抬貴手」，他們願意配合一切檢疫程序，只盼政府早日讓至今還滯留在大陸的未成年子女返台團聚。

「台灣滯陸孩童父母自救會」由近30名「小明們」的父母親組成，烈日當頭，他們在疫情中心與行政院前陳情下跪呼口號，遞交陳情書給官員，懇請政府不要忽略這些孩子。

來自大陸海南的郭姓陸配表示，她嫁來台灣十多年，已擁有中華民國身分證，女兒是陸籍，但有台灣居留證，自小在台灣生活讀書，從幼稚園一路念到上高中，目前正配合移民署相關規定等著申請身分證。

郭姓陸配說，她們春節回大陸探親，回到台灣的機場時，女兒卻進不了國門，至今仍滯留大陸，「我女兒非常愛台灣，她就是一定要回來台灣讀書，現在等回家，每次都問我什麼時候可以回來？」，這半年來母女倆都很想念對方，每天只能在煎熬中度過。

自稱就是「小明的爸爸」的陳姓男子表示，妻兒因春節期間回大陸探親，因疫情被迫滯留當地，「本來一家三口在台灣生活，現在不要說我獨守空閨，連小朋友房間我都不敢進去」，他們都願意配合各種防控措施，只希望政府不要遺棄他們。

他無奈說，「小明回台」被外界炒作成國籍問題，他不會對輿論生氣，因為台灣是言論自由的地方，但他不免感到氣餒，只能儘量不去看網上的評論。

國民黨立委林奕華今日也陪同「小明爸媽」們陳情，她表示，移民署6月2日公告新規，在同樣都有台灣居留證的情況下，外籍人士以及國人之港澳籍配偶和其未成年子女都可以入境，至於陸籍配偶雖然也得以入境台灣，但為什麼其未成年子女卻不行？

她再指，這些小明們都是「新台灣之子」，在台灣有長期居留證，也有不少人也正在排隊申請台灣身分證，「有居留證的外籍人士都可以入台，但為甚麼國人與陸配生的小孩卻不能入境？」

林奕華對移民署提出質疑，她出示移民署製作的「各類人士來台限制一覽表」，表示按照文字說明的脈絡看下來，唯獨「小明們」在有居留證的情況下卻無法入境。她還發現，昨日到移民署的網站查詢，這個表格已經被撤下，她不禁臆測移民署是否怕外界發現其中爭議之處。

(旺報 )