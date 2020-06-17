近日大陸農業農村部、國家發改革等等9部委聯合印發《關於深入實施農村創新創業帶頭人培育行動的意見》，要求各地加強指導服務，優化創業環境，培育一批飽含鄉土情懷、具超前眼光、充滿創業激情，協助農民就業增收的農村創新創業帶頭人，力爭到2025年，培育農村創新創業帶頭人100萬以上，基本實現農業重點縣的行政村全覆蓋。

該《意見》強調，要強化資金扶持，按規定對首次創業、正常經營1年以上的農村創新創業帶頭人，給予一次性創業補貼。引導相關金融機構和各類基金支持農村創新創業帶頭人創辦的企業。

根據中國證券引述該《意見》還要求加大人才支持，加快推進全大陸統一的社保公共服務平台建設，為農村創新創業帶頭人及其所需人才妥善辦理社保關係轉移接續；並加強創業培訓，支持有意願人員參加創業培訓，將符合條件者按規定納入職業培訓補貼範圍，以及提供創業培訓、技能培訓、組建創業導師隊伍和專家顧問團等。

(旺報 )