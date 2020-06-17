國際同濟會台灣總會北一區舉辦的大愛童心影展，選擇於基隆市西定國小，並由基隆會、如意會、 世紀會三個分會承辦，基隆市議員張秉鈞及莊錦田協辦，西定國小精心安排給百位師生觀看電影的場地，而同濟會提供學童紀念品及有獎徵答活動，同時張秉鈞更加碼贈送100個櫻桃蛋糕毛巾。

西定國小校長陳立國表示，感謝張秉鈞及莊錦田協助，讓大愛童心影展在西定國小舉辦，同時帶來文具用品贈送給學童。更感謝西定國小校友張秉鈞議員加碼櫻桃蛋糕毛巾，讓學校今日像兒童節，可以快樂的歡慶整個下午。

基隆同濟會長廖勝光表示，大愛童心影展放映的都是有教育意涵並能激勵孩子努力向上的影片，此次電影為「樂高玩電影 2」，為增加學童對影片有更深的印象，提供樂高公仔作為紀念品。文具為學童必需品，現場將提供學童一人一份文具組，希望學童能快樂學習。

張秉鈞及莊錦田表示，讓學童均衡教育發展，一直都是我們長期努力的方向，期許學童從小養成良好的品性，成為品學兼優的好學生。張秉鈞更表示將用最認真的態度，繼續為教育爭取更多的資源，讓學童可以在優質的教學環境上成長，成為國家的根本，開創台灣新的一片天。

(中時 )