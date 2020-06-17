2020.06.17高雄市▲六年忠班畢業生潘瑞宏、邱慶豪在眾人加油聲中，先後攀樹摘下旗子。（林雅惠攝）

「難忘的畢業典禮」！高市六龜區新威國小為了給今年9位畢業生難忘回憶，首次舉辦攀樹摘旗換畢業證書活動，校長林淑芳說，學生畢業後將離開新威就讀國中，攀樹不僅訓練學生體力、毅力及耐力，尤其學生從樹上高處可見不同視野，期盼學生以宏觀角度，邁向未來。

六龜區客家聚落的新威國小，全校學生只有46位，是一所迷你小校，明年即將迎接百年校慶，校方希望讓第75屆9位畢業生從不同角度重新看6年來學習的美麗校園，因此辦理別開生面的攀樹舉旗換畢業證書活動。

校長林淑芳說，攀樹對這群山裡的孩子而言是全新的體驗，新威國小校園內有一顆全國最美的校樹，但學生從未攀爬過，經過專業的攀樹教練指導下，9位畢業生17日在全校師生圍繞加油打氣聲中，一步步爬到樹頂，換取辛苦6年的畢業證書。

首先攀樹摘下第一面旗子的六年忠班畢業生潘瑞宏在眾人歡呼掌聲中，吶喊著：「我畢業了」，他表示，自己喜歡跑步、打藍球，但攀樹帶給他不一樣的運動體驗，也開展他不同視野；接著同班的邱慶豪一下就摘旗成功，他難掩興奮的說：「眼看著就要畢業了，拿下旗子的時候，雖然高興，卻也很捨不得。」

新威國小9位畢業生，在完成攀樹任務後，即將帶著成功旗幟換取畢業證書，林淑芳鼓勵畢業生，只要擁有堅定的意志，步步踏實邁出腳步，未來的世界盡是無限寬廣。

(中時 )