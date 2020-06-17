苗栗縣政府推動用藥整合服務全民健康照護計畫，17日苗栗縣長徐耀昌等人頒證表揚醫療院所，協助解決民眾藥品使用問題，守護民眾的健康。（何冠嫻攝）

苗栗縣65歲老年人口有9萬1648人，佔總人口16.83％，屬於高齡社會。苗栗縣政府衛生局結合縣內醫師公會、藥師公會、社區藥局，推動用藥整合服務全民健康照護計畫，宣導並落實正確用藥的安全知識。

縣府衛生局表示，苗栗邁入高齡化社會，罹患慢性疾病與多重疾病的病人數量逐年上升，導致多重就醫、忘記吃藥、不遵從醫囑、自行調藥或停藥的用藥問題層出不窮，因此推動整合性藥事照護服務，協助民眾正確用藥。

衛生局2017年起向衛生福利部爭取經費執行用藥整合服務全民健康照護計畫，以衛生局作為整合平台，透過醫藥合作機制由社區藥局接手照護醫院出院病人，藥師針對民眾用藥需求，提供相關藥事服務，迄今服務1796人次。縣內目前有26家社區藥局、6家醫療院所及5家衛生所加入計畫，針對行動不便及交通不便的民眾，藥師也提供送藥到宅服務，並結合縣內伯公照護站送藥到站，協助解決民眾用藥問題，守護健康。

苗栗縣長徐耀昌17日頒證，並簽署聯合聲明，期盼更多社區藥局、藥師加入，共同守護民眾的健康，進而提升縣民生活品質。徐耀昌表示，新冠肺炎防疫期間，藥師全力以赴執行政府的發口罩任務，特別感謝藥師付出，縣府除補助每家藥局購買讀卡機，也期望民眾也多給予藥師支持與鼓勵，讓藥師持續守護大家的健康。

(中時 )