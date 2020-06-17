司法院去年通過「刑事補償法」修法，大幅放寬刑事補償適用範圍。政院明擬通過修正案，其中內容包括名譽權人格法益受損也可聲請刑事補償，修法並回溯適用2年。

依據規劃，這次修法將大幅放寬刑事補償的適用範圍，凡依特別救濟程序裁判無罪確定前，經有罪判決判處死刑、無期徒刑或未宣告緩刑的有期徒刑確定，除人身自由受拘束的無辜受害人原可請求補償外，因偵查、審判過程或判決結果，未受人身自由拘束的無辜受害人，其人身自由以外的人格法益有重大損失，且無法聲請國家賠償時，也可以聲請刑事補償。

另外，修法公布後回溯適用2年，使無辜受害人得追溯請求補償，以強化救濟機制。又修法賦予無辜受害人得以選擇補償金支付方式，除現有一次性支付外，並增訂可以請求分期支付。

同時，使受理補償事件的機關得以彈性審酌補償金額，就無辜受害人已繳罰金、易科罰金、沒收或追徵有拍賣物賣得價金等情形，修正給予1至2倍的補償金額，以具體平復損害。

此外，行政院會明也將配合「身心障礙者權利公約」，將「警察人員人事條例」內容有關「殘廢」用語，修正為「失能」。

(中時 )