最近中、韓等國新冠肺炎感染人數再升，引發外界擔憂亞洲疫情捲土重來，但摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟學家認為，就算爆發第二波疫情，對亞洲經濟的衝擊也不會像先前那般嚴重，而且決策者更了解因應之道，情況會更受控制。

摩根士丹利經濟學家陳德儀（Deyi Tan）接受CNBC節目訪問時表示，「二次衰退並不在我們的基本預估裡。確實我們也了解到，在重啟經濟之後，每天新增感染案例將會上升。」

「二次衰退」是指在經濟在歷經一段衰退後的反彈、然後又再陷入疲弱的情況。

摩根士丹利經濟學家預料，2020年亞洲（不計日本）整體經濟勉強成長0.1％，明年擴張將加速至8.5％。

陳德儀提到，韓國、台灣、香港等亞洲經濟體自4月底開始已陸續解除封鎖，雖說此後有些地區單日確診人數大增，「但以更宏觀的角度來看，與先前的情況相比，目前相對仍在可控管的範圍。」

她說：「因此從這個點來看，我們預期第二波疫情不會導致全球經濟或亞洲經濟陷入二次衰退。」

儘管中、韓疫情再起，摩根士丹利周日公布的報告仍樂觀以對，預料亞洲（不計日本）的復原速度將比其他地區更快，中國尤其如此。

該份報告由陳德儀等經濟學家聯手撰寫，內容指出，「像是中國、台灣、韓國、香港等經濟體採取更具成效的因應措施，先前有些地區甚至無須啟動封鎖即控制住疫情。」

(工商 )