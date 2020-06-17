證交所17日召開ETN標的指數資格認可會議，審議通過統一證「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」資格認可，ETN市場可望再添生力軍。

證交所表示，根據送件資料顯示，「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」係由臺灣指數公司所編製。

「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」是以臺灣證券交易所上市公司為母體，利用流動性、市值規模等條件篩選合格股票,再以成長價值指標排序後篩選符合評量條件的30檔股票，以表彰長期投資具價值與成長特質之成分股組合含現金股利報酬的投資績效。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G」是以證交所上市與櫃買上櫃普通股股票為母體，採用FactSet的Revere Business Industry Classification System（RBICS）產業分類，篩選5G通訊產業中符合流動性條件的自由流通市值前30大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰臺灣5G產業具代表性股票組合的投資績效表現。

證交所表示，於召開標的指數資格認可審查會議審查通過後，證券商發行ETN需經證交所審查及金融監督管理委員會同意，上市後可提供投資人多樣化投資工具選擇，並增加證券商新種業務的發展。

(工商 )