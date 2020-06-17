防疫新生活將於7月啟動振興旅遊，內政部長徐國勇今日到陽明山竹子湖，在最熱門的繡球花景點打卡拍照，呼籲民眾安心外出旅遊。徐國勇表示，疫情對我國經濟已造成影響，現在國內疫情趨於穩定，民眾只要做好勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩等個人防護措施，就可以放心走出戶外，各國家公園已規劃豐富的遊程，歡迎民眾一起體驗國家公園之美。

內政部指出，後疫情時代要推動安心國旅、振興經濟，徐國勇邀媒體實地走訪鄰近大台北都會區，具有獨特火山地質景觀的陽明山國家公園，並選擇園內人氣景點竹子湖，漫步於水車寮步道，感受沿途田園風光，拜訪碾米水車舊址，欣賞梯田景觀。

目前竹子湖是繡球花的花季，徐國勇到著名的網紅打卡景點拍照，近距離欣賞因土質酸鹼不同，而呈現藍、紫或粉紅等繽紛色彩的繡球花，花海景觀美不勝收。

陽管處表示，竹子湖是台灣蓬萊米發源地，附近的「竹子湖蓬萊米原種田故事館」，完整記載蓬萊米的風華故事，而水車寮步道擁有竹子湖聚落唯一的碾米工廠，是昔日農民碾米、運米所走的「米路」，沿路行經竹子山莊、竹子湖書房舊址、高家古厝及半月池等，讓遊客沿途感受小橋、流水、百年櫻花等自然風光，同時了解產業變遷歷程。

內政部表示，國內疫情逐步趨緩，為了讓民眾逐步回歸正常生活，各國家公園已配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」政策指示與最新防疫指引，鬆綁國家公園防疫限制，例如山屋回復原有承載量、彈性放寬停車場管制等，希望民眾在維持個人防疫措施的情況下，可以放心參與各項戶外活動。

全台各國家公園陸續於各月份推出活動，以6月來說，陽明山國家公園推出「四季訪陽明」系列活動「蟲夏之夢—草山蝶紛飛」；太魯閣國家公園有「部落音樂會暨太魯閣族文化體驗活動」；台江國家公園有「來趣台江Fun Tour」假日解說專車，暢遊遊客中心、四草綠色隧道及安順鹽場等，從賞蝶護蟹、登山健走、假日市集、音樂會與部落小旅行，行程相當豐富，讓大家開心樂活遊。

為鼓勵民眾走出戶外，營建署推動「樂山樂水，國家公園」宣導計畫，6月至12月搭配季節變化，每月推出不同主題國家公園遊程，國家公園也將於6月下旬發行新版「遇見最好的季節-台灣國家公園微旅行護照」，和園區內外各類企業團體包含裝備、餐飲、民宿、飯店、賣店、在地導覽等101家業者合作，推出「持護照，享優惠」活動，民眾只要持護照參加園區遊程或到周邊商店消費，都可享有折扣優惠。

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