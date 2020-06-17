為因應旗下子公司正基科技上興櫃釋股訂價，正文科技（4906）17日召開董事會，通過正基科技2500萬股釋股，擬以每股52元由正文科技原股東依持股比例認購，認購不足部份授權董事長洽特定人認購，預計今年7月底前完成釋股認購作業，正文母以子貴，每股可望進帳3元。

網通老將正文為發展品牌特於旗下設置物聯網專業無線模組品牌公司正基科技，但隨著子公司規模的持續擴大，為免「品牌」「代工」的客戶衝突，決議將母子公司予以分割，以利雙方業務之擴展。

正文科技表示，與旗下子公司正基科技母子分割處分完成後，正文將持有33.37％的正基股權，正文科技仍然是正基科技主要的代工廠與業務合作伙伴，正文完成釋股後，今年業外可望大進補，初估每股收益挹注達3元。

正基科技為了在物聯網無線模組市場建立專業品牌優勢，這幾年積極進行組織改造與業務調整，繼關閉虧損的光通訊模組代工產品線外，又整併經營模組銷售通路許久的「速連通訊」，逐漸將公司策略佈局專注在物聯網、工控、醫療及車用等專業領域上，全力深耕無線模組高毛利品牌市場，經過經營團隊的努力，業績不斷的成長，並在無線模組專業領域成功建立了“AMPAK”的品牌。

(工商 )