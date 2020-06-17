亞洲地緣政治風險，加上肺炎疫情二度擴散擔憂，亞洲主要股匯市經過一日行情後回落，但台股震盪收小紅，新台幣維持升勢，終場收在29.682元兌1美元，續創逾二年新高，升值2.2分，為連續二個交易日走揚，總成交量縮小至個位數的9.83億美元。

外匯交易員指出，疫情變化難料，金融市場本就脆弱，亞洲又爆發政治風險，前一日的樂觀情緒，馬上就被澆了盆冷水，亞洲股匯市隨即反轉回檔。但台股僅在平盤上下震盪，外資匯入且小幅買超台股，支撐新台幣偏升走勢，但觀望氣氛轉濃下，成交量能明顯大減至個位數，以實質交投需求為主。

外匯交易員認為，長期以來金融市場都是瞬息萬變，計畫永遠趕不上變化，今年以來甚至連計畫都不用了，隨肺炎疫情的發展，暴漲急跌成為常態，可能要心臟夠強才受得住。目前國際上新舊變數交錯，外資動向實難以捉摸，預料新台幣震盪幅度加大，但短線偏升格局應不變。

(工商 )