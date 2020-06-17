韓國瑜遭罷免後，綠媒名嘴持續栽贓抹黑。近日遭點名罷免的桃園議員王浩宇有感而發，他在臉書貼文指「打開電視，名嘴正在對韓國瑜落井下石」。而這名嘴一年多前支持韓國瑜，稱「韓國瑜是國民黨的希望、是台灣的希望」，並要王浩宇不要抹黑韓國瑜。如今180度大轉變，令「黑韓議員」王浩宇也不寒而慄。

王浩宇表示，那位批韓名嘴「不過是一年多前，我們曾經一起錄影，他當時說韓國瑜是國民黨的希望、是台灣的希望，要我不要抹黑韓國瑜，甚至預測韓國瑜一定會當選總統，我還記得他說得慷慨激昂的臉，現在卻瞬間變成韓黑。」

王浩宇強調，批判韓國瑜「＃我一直都沒變，就算在全台灣最深藍的城市當議員，也不曾投機去討好韓粉、去迎合一個會破壞民主的草包，甚至在民進黨最落寞的2018年底加入民進黨黨團，當時還被罵得很慘。」

王浩宇指出，「這段時間，有些人攻擊我，說我曾經在臉書批評民進黨，質疑過去的我，跟現在的我不是同一個王浩宇，外地人更不斷抹黑，說我不關心中壢、只關心台北跟高雄，但他們真正不滿的，是我罵得他們的神。」

王浩宇更揭露：「事實上，現在的柯黑很多過去都是柯粉，而我也曾經對柯文哲有所期待、曾經對鄭文燦有所懷疑，但施政滿意度，就如同我對兩位市長的評價一樣，說明了我的態度為何如此改變。」

(中時電子報)