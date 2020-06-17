新北市與Youbike合約將在明年到期，目前站體上限已達605站，只剩25站空間，新北市交通局長鍾鳴時17日在議會質詢指出，新北將在近日在淡水、通勤綠廊試辦無樁共享自行車，目前已由新加坡商運點科技得標，先在淡水設置200台車、86站，新店到板橋通勤綠廊設置200站，未來會與YouBike共同營運，並逐漸取代Youbike。

新北市議員陳世榮與李坤城17日在議會質詢時，都提到民眾仍有YouBike設置需求，但因為新北與YouBike合約只剩下25站的空間，且都已預定在即將開通的捷運沿線、青春山海線的站點，無法再設，希望市府能夠盡速解決。

新北市交通局長鍾鳴時指出，設立一座YouBike站需要耗費150萬元左右，所費不貲，目前因為與YouBike合約即將到期，市府已在推動無樁式公共自行車試辦計畫，希望未來能夠逐步取代YouBike。

鍾鳴時強調，過去YouBike站必須先找到土地，再請來台電配電，透過樁柱管理，一次要設置30台以上，但無樁式公共自行車就自備GPS等系統，只要在一處空地畫設範圍，就能以電子圍籬定位，即便僅設置5台也OK，能夠更深入社區，且因為無樁柱，停車空間不會只限定一家業者，各家業者都能使用，選擇更多元。

鍾鳴時說，未來無樁式公共自行車會與YouBike併行，YouBike會隨著各站合約到期陸續走入歷史。

目前選定淡水、通勤綠廊試辦無樁共享自行車，目前已由新加坡商運點科技得標，試辦計畫將先在淡水設置200台車、86站，新店到板橋通勤綠廊設置200站，目前針對營運計畫書仍在談判中。

(中時 )