不畏新冠疫情再起，永豐金攻陸再下一城。永豐金控17日指出，永豐金租賃大陸子公司永豐金融資租賃(天津)有限公司，已於日前獲大陸寧夏自治區金融局核准，取得銀川分公司營業執照，成為第一家在寧夏自治區設立據點的台資金融機構，也是永豐金租賃於大陸成立的第七個營運據點，完成永豐金租賃事業群大陸區域網絡的完整佈局。

永豐金租賃總經理林佳亨表示，銀川市為寧夏回族自治區的首府，亦為大陸西北交通的主要樞紐之一，在當前大陸沿海台商內移及西北市場的需求崛起下，租賃市場深具潛力。銀川分公司的設立，將成為永豐金租賃建立拓展大西北業務的增長端，亦使大陸佈局更加完善。

永豐金控表示，永豐金租賃自1997年9月成立迄今，積極擴展亞太地區，除了台灣及東南亞外，已深耕大陸多年，2011年7月於南京市成立永豐金國際租賃有限公司；2013年於天津市成立永豐金融資租賃(天津)有限公司。其主要營業項目為融資租賃業務、租賃業務與保理及貿易融資業務，可提供客戶多元彈性的金融服務。銀川分公司的設立為繼南京、昆山、東莞、廈門、天津、重慶後，於大陸成立的第七個營運據點，完成永豐金租賃事業群大陸區域網絡的佈局，在華北、華中、華南、西南及西北之重要城市皆有網點。

永豐金控表示，目前在大陸已布局五大城市群及港澳地區。在「長三角」區有銀行、租賃、證券，「珠三角」區也有銀行、租賃、證券，京津冀寧區有租賃、成渝地區有銀行、租賃，港澳則有銀行、證券。

另外，在消金公司方面，永豐銀行也決議與大陸美的集團股分有限公司共同成立消費金融公司，該消金公司註冊資本預定為人民幣5億元、永豐銀行將持有30％股權、投資人民幣1.5億元。旗下永豐投信與廈門國際信託合資設立「圓信永豐基金管理公司」。 永豐金控表示，永豐金租賃事業群深耕大陸市場，獲得當地肯定，2019年，永豐金國際租賃獲「江蘇省融資租賃優秀公司」，前兩年則獲得2017年及2018年江蘇省融資租賃年度公司，連三年獲獎，未來永豐金租賃事業群在各區域網絡攜手合作下，將持續拓展更多元的租賃產品，提供更彈性的金融服務，在完善的風險控管下，維持良好資產品質，提供客戶全方位融資租賃需求。

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