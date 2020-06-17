印度與大陸邊界衝突造成多人死傷，但是雙方的領導人都沒有對此事有所表示。大陸國家主席習近平沒有任何表示，僅由外交部發言人趙立建對外表態。而印度總理莫迪也未提到邊界衝突，對此印度的反對黨批評莫迪軟弱。

路透社報導，印度總理莫迪在週三的在官方推特，僅說周五會舉行黨內會議討論局勢，卻未提到邊界衝突，也沒有說到印度士兵的喪生。而中國大陸官方表示，周一的暴力事件後，並不希望繼續升高衝突。外交部發言人趙立建重申，這場衝突不應該歸咎於中國，並表示邊境的總體局勢，仍是穩定和可控制的。

印度在高原的邊界碉堡。(圖/美聯社)

印度官員說，這次的流血術突過程沒有開槍，死傷是被棍棒和石頭擊中。發生衝突的位置在偏遠的加爾萬河谷(Galwan Valley)兩側，該河谷一邊是於印度的拉達克(Ladakh)地區，另一邊是中國大陸的阿克賽欽(Aksai Chin)東部山區。

印度外交部表示，雙方都有人員傷亡，但中國大陸迄今並未透露中方的人員傷亡情況。

《印度時報》社論中批評：「加爾萬河谷發生衝突，中國大陸推進得太厲害了，印度必須有所回應。北京不能一邊在邊境殺死我們的士兵，另一方面還期望進入印度龐大的市場。因此我們必須對中國大陸進口的產品實施制裁。」

印度在野的國大黨領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）發推文說：「為什麼我們的總理保持沉默，為什麼要躲藏起來？....我們需要知道發生了什麼。中國大陸竟敢殺死我們的士兵，他們竟敢奪取我們的土地。」

自5月初以來，拉達克地區有3~4處的衝突點，印度認為中國大陸的守軍已侵入了其實際控制線，而大陸方面認為，衝突責任在印度，因為印試圖該地區修建公路。

(中時電子報)