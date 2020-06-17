新店隨機殺人案兇嫌王秉華遭依殺人罪起訴，台北地院日前開庭，他請求精神鑑定及心理衡鑑做為量刑參考。死者父親今淚灑法庭，表示現在每天流淚、很痛苦，「這個社會怎麼還需要這種人？」死者姊姊庭後受訪更表示，到底還要死幾個人，司法才會真正改革？希望法官判死刑。

檢方起訴指出，王男3月13日晚間10時許，在車上因吃飯問題與妻爭吵，一氣之下，拿起料理刀下車，衝向暫停路邊的林姓機車騎士，狠刺林男背部1刀，致林男左心室刀傷、血胸、出血性休克死亡。

先前開庭，王男辯稱有多重人格，殺人當天沒有按時吃藥，無法控制自己，還邊哭邊求情，希望交保替死者上香，並與家人團聚、盡孝道；今天開庭改口承認故意殺人，犯案後因心裡害怕，才會逃跑，辯護律師則替他求情，稱王男符合自首要件。

王男雖然認罪，但仍希望精神鑑定及心理衡鑑，表示自己曾有失控行為，也有就醫紀錄，犯案當天行為與他過去表現不同，才會想要鑑定；辯護律師則說，在殺人罪這樣的重大案件，慎重起見應該要鑑定，做為法官量刑的參考。

檢察官駁斥，王男並未提出精神可能異常的證據，且王男自陳犯案後會害怕、會逃跑，顯見有辨識、控制行為能力，沒有鑑定必要。

死者父親及姊姊今到庭參與訴訟，父親表示，社會怎麼還需要這種人，殺人後還要鑑定，小孩養到30幾歲，就這樣被殺死，真的很難過，每天都在流淚，這種人如果讓他出來，下一個不知道要輪到誰？希望司法好好判，對社會有個交代。

庭後，死者姊姊也激動表示，每次遇到殺人案，兇嫌都可以精神鑑定，然後就免死或無罪，從小燈泡命案到現在，司法改革到底改了什麼？台灣到底還要死多少人？希望法官判王男死刑。

(中時 )