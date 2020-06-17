2004年從大陸湖北嫁到金門的雷體風，在晨光教養院擔任教保組副組長，10多年來用心照顧弱勢，2度獲頒金門縣「社工楷模」。（李金生攝）

新住民第二代盧靜怡與鐘景琨副署長分享創業經驗。（移民署提供）

鐘景琨副署長一行在「黑嫂的灶腳」與新住民家庭加油打氣。（移民署提供）

移民署「宅配愛」關懷行動列車今（17）日開抵金門，副署長鐘景琨率隊訪視「築夢計畫」獲獎人大陸籍新住民雷體風和創業有成的新加坡籍洪梅蘭及女兒盧靜怡，肯定也感謝她們奉獻付出，為金門大家庭帶來新活力。

鐘景琨偕陸委會專門委員陳志仲、海基會科長陳穎慶等人跨海關懷離島新住民家庭。首站赴金門縣立福田家園，訪視2004年從大陸湖北嫁到金門，在晨光教養院擔任教保組副組長，10多年來用心照顧弱勢，2度獲頒金門縣「社工楷模」的雷體風。

目前也在金大社工系就讀的她，設計一系列的懷舊課程，讓老人講故事與新住民分享金門歷史，在彼此互動中獲得成就感，也讓新住民更加瞭解金門文化。她另在築夢計畫執行期間，利用移民署「保障新住民寬頻上網」提供的免費平板電腦借用服務，讓新住民與長者體驗數位學習的樂趣。

來自新加坡的洪梅蘭和女兒盧靜怡則經營早餐店「黑嫂的灶腳」，她們秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，一踏進店面就看見提供「愛心餐」的公告。

4年多前，洪梅蘭的健康突然亮起紅燈，女兒盧靜怡毅然決定返鄉創業和陪伴，她用母親的綽號「黑嫂」經營早餐店，有感於一直受到鄉親的照顧，也希望在自己的能力範圍內，盡量來關心有需要的人，看到外送逐漸在金門興起，她也有「早餐店下午茶」的構想，計畫用外送模式擴大營業。

鐘景琨表示，新住民及新二代子女是台灣蓬勃發展的新力量，移民署近年運用新住民發展基金，推動新住民及其子女築夢計畫、海外培力計畫及新住民子女多元文化創意體驗營等多項的培力方案。另有輔導新住民利用數位資源優化生活的「建構新住民數位公平機會計畫」及「保障新住民寬頻上網計畫」，期盼能創造更多元友善的環境，讓新住民及新住民二代發揮優勢，在各行各業發光發熱。

(中時 )