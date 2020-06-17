新北市議員張志豪臉書遭恐嚇 辦公室向警方報案 18:512020/06/17 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員張志豪臉書遭網友留言恐嚇。（張志豪辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍新北市議員張志豪臉書遭網友留言「你的大腿要保好」、「假鬼假怪」，今（17）日下午，張志豪已指派辦公室主任備妥相關資料，至新北市刑警大隊報案，控告該名網友涉嫌恐嚇。 張志豪稍早發表簡短聲明，「本於職責問政，監督市政，從昨天開始頻遭不明人士言語恐嚇，令人失望且遺憾。」 (中時 ) #張志豪 #恐嚇 #新北市 #網友 #報案 也許您會感興趣 社會熱門新聞 OL辣妹沒啪啪啪卻懷孕？孩子的爸竟然是他 - 社會 南投女國中生遭拖板車撞 上學中途慘死 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 桃園行車糾紛爆口角 老翁遭毆倒地搶救9天仍不治 - 社會 夫開門見妻裸睡誤認提醒「做功課」 提槍上馬卻崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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