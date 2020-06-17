民進黨籍新北市議員張志豪臉書遭網友留言「你的大腿要保好」、「假鬼假怪」，今（17）日下午，張志豪已指派辦公室主任備妥相關資料，至新北市刑警大隊報案，控告該名網友涉嫌恐嚇。

張志豪稍早發表簡短聲明，「本於職責問政，監督市政，從昨天開始頻遭不明人士言語恐嚇，令人失望且遺憾。」

(中時 )