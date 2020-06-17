交通局長葉昭甫表示，市府將滾動式檢討免費公車政策，研議調整優惠對象。（陳世宗攝）

免費公車政策是否應全面檢討？市議員陳政顯17日指出，胡前市長執行的公車8公里免費，林前市長執行公車10公里免費，盧市長更加碼提出超過10公里後，車資上限10元的雙十公車政策；他建議調整此福利施行方案為市庫節流。

交通局表示，將滾動式檢討免費公車政策，研議調整優惠對象。

陳政顯指出，台中市雙十公車政策，通通有獎，非市民也享有同等待遇，雖然吸引更多民眾搭乘大眾運輸立意良好；但無差別的福利增加市庫沉重負擔，紅包政策當然討好人民，但絕對不是一個負責任的政府的作為。

陳政顯表示，公車業者可說是穩賺不賠！高達近20家業者進駐台中市，公車補助政策應不是全面以里程或以人次為主，應以各路線屬性區分以達最佳成效；他強力要求執政團隊絕對有必要重新審視相關補助辦法的合理性？任何一分錢都要花在絕對必要上，不允許流水式的撒紅包。

交通局長葉昭甫說，中市目前實施的雙十公車補助機制以「人次補貼」為主，免費公車經費實際上為替民眾支付乘車車資予客運業者，故客運業者是依照實際載客數量向交通局申請補貼。

交通局強調，台中市公車運量由100年實施8公里免費時的0.55億人次，統計至108年度已成長至超過1.3億人次；因公車載客數量增加，免費公車補助經費需求提高，考量整體大眾運輸發展均衡及市府財政負擔，因應捷運綠線將於今年通車營運，研議調整優惠對象，另將學生族群乘車權益納入考量，使市府經費更有效運用。

(中時 )