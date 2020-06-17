台中發生登山意外！位於八仙山三角點，今（17日）下午3點56分，台中消防局獲報，一名50多歲登山客突然失去生命跡象，谷關、和平分隊出動消防車輛1輛、救護車1輛以及6名消防人員，同時出動直升機前往吊掛救援，至於事發原因等仍有待進一步調查釐清。

根據警方消息指出，這名失去生命跡象的郭姓男子，因為跌到發生意外，直昇機於下午5點23分到達事故地點上方，但因為天氣不佳、雲層厚，無法執行吊掛救援，於下午5點48分返回。

(中時電子報)