男登八仙山突失去生命跡象 直升機吊掛救援失敗 18:462020/06/17 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男登八仙山突失去生命跡象 直升機吊掛救援失敗(圖為八仙山/陳世宗翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中發生登山意外！位於八仙山三角點，今（17日）下午3點56分，台中消防局獲報，一名50多歲登山客突然失去生命跡象，谷關、和平分隊出動消防車輛1輛、救護車1輛以及6名消防人員，同時出動直升機前往吊掛救援，至於事發原因等仍有待進一步調查釐清。 根據警方消息指出，這名失去生命跡象的郭姓男子，因為跌到發生意外，直昇機於下午5點23分到達事故地點上方，但因為天氣不佳、雲層厚，無法執行吊掛救援，於下午5點48分返回。 (中時電子報) #失去生命跡象 #吊掛 #八仙山 #直升機 #無法 #登山 #跌到 #救援 #台中 #東勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 北影推好片（上） 《無聲》犀利讓人無法喘息 04:102020/06/13 娛樂新聞 林口國道貨車撞擊拖板車 貨車駕駛失去生命跡象 09:032020/06/13 社會 兩岸無法脫鉤 台應積極對陸貿易 04:102020/06/15 兩岸新聞 屏安醫院副院長失聯11天 空勤總隊直升機已平安吊掛就醫 14:432020/06/16 社會 麥寮港2外籍船員骨折 空勤直升機吊掛已就醫 14:372020/06/16 寶島 屏安副院長奇蹟生還 靠喝尿維生 15:042020/06/16 社會 楊欣正靠喝水和尿 躺8天獲救 04:102020/06/17 生活新聞 台61線觀音段砂石車翻覆 土石布滿南下車道無法通行 09:052020/06/17 社會 受疫情影響無法出國騙 「少林金剛腿」轉戰淡水遭破獲 15:142020/06/17 社會 未來黑鷹SB-1「挑戰王」直升機 達到200節航速 17:532020/06/17 軍事 社會熱門新聞 南投女國中生遭拖板車撞 上學中途慘死 - 社會 OL辣妹沒啪啪啪卻懷孕？孩子的爸竟然是他 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 夫開門見妻裸睡誤認提醒「做功課」 提槍上馬卻崩潰了 - 社會 女友破處變慾女！一天5次鮮肉男快頂不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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