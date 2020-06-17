台中市議員吳瓊華17日會同市府交通局、建設局，前往中市烏日區前竹里環中路六段，針對高架化會勘。（黃國峰攝）

中市烏日區前竹里林東潭表示，環中路六段若沒高架化，將造成新闢道路無法貫通。（黃國峰攝）

環中路六段勤農巷口至光明路口路段，前後皆為高架道路，獨缺中間這段為平面道路，居民爭取能高架化。（黃國峰攝）

台中市環中路五至七段是烏日交流道來往市區重要聯絡道，早年規劃全段高架化，但因當時居民反對，獨缺六段短短600公尺為平面道路，下橋車輛速度快，事故頻傳，現因區段徵收，新闢道路因下橋道路無法貫通，居民今爭取高架化，市議員吳瓊華17日會同相關單位會勘，交通局表示，支持民眾提案，確實具有可行性，會跟建設局合作，趕快規劃及編列預算。

前竹里長林東潭表示，環中路六段行經烏日區前竹里勤農巷至光明路口雙向，卻因高架道路變平面，里民過馬路事故頻傳，加上近期里內區段徵收，將在環中路六段闢新路，也被高架道路下橋樑，阻隔無法貫通，若完成後居民得多繞路600公尺，很不方便，因此里民希望，全段高架化。

吳瓊華表示，居民進出除險象環生外，交通燈號管制秒數，也造成行車不便，目前前竹里區段徵收工程已動工，未來人口及交通需求勢必增加，她在議會爭取市府能配合區段徵收工程，將此段高架化，今會勘是讓市府了解高架化的重要性，即早規劃施工，如等未來人口增加再施工，會更不便。

交通局交通規劃科長林俊良表示，交通局近期評估環中路六段高架化可行性，支持里長跟議員的提案，後續市府會委請建設局來針對工程經費及設計做規劃，目前交通局會微調前後兩個路口的交通號誌時間，讓民眾橫跨環中路更順暢。建設局則表示，交通局會展開前期性可行評估，後續相關建設工程執行、或經費會配合。

(中時 )