民眾黨大談「藍白合作」之際，國民黨今天下午中常會，通過開除民眾黨祕書長謝立功黨籍，還有中常委建議「永久開除黨籍」，不過擔任台北市府有給職顧問的前組發會副主委林有志撤銷黨籍案，經中常委建議後暫緩處分，將由考紀會重新調查，再行議處。考紀會預計8 月底，將林有志案連同花蓮縣長徐榛蔚違紀輔選、台東縣議員陳宏宗退黨案，一併召開考紀會討論。

國民黨中央考紀會今在中常會提出34名在選舉時違紀參選、輔選或助選，以及加入其他政黨或擔任其他政黨職務等違反黨紀行為，遭撤銷或開除黨籍的處分案。結果除了林有志案，包括謝立功遭開除黨籍，以及3位花蓮縣議員、鄉鎮市長等公職人員去年違紀為無黨籍立委傅崐萁輔選者，共計33案，都照案通過。

雖然國民黨黨章規定，撤銷滿3年、開除滿6年可申請恢復黨籍，但據指出，有中常委對謝立功「夜奔敵營」非常不滿，主張「永久開除黨籍」。至於林有志雖擔任北市府顧問，不過有中常委認為當初花蓮縣黨部提報對林停權兩年，中央考紀會卻作成撤銷黨籍處分，其中關鍵在於林是單純在市府任職或協助民眾黨發展黨務，有必要釐清，因此最後決議暫緩處分，重新調查。

考紀會主委葉慶元說，預計8月底會召開考紀會，屆時將處理林有志案、台東縣議員陳宏宗在罷韓後主動退黨案，以及花蓮縣黨部重新提報徐榛蔚違紀輔選傅崐萁案。

(中時 )