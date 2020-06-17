前國安會秘書長蘇起今天在一場座談會中評擊，美國對台灣是口惠而實不至，蔡總統和綠營厲害的地方則把這個口惠在內部發揮到了極致，對內部贏了對外部卻輸了。

《強權者的道德》日前出版，天下文化與長風基金會今天舉辦座談會，由前行政院長江宜樺主持，邀請前副總統呂秀蓮、前國安會秘書長蘇起與談。作者哈佛大學甘迺迪學院前院長、軟實力倡議者奈伊(Joseph Nye)特別錄製影片表達看法，他強調，疫情將不會對中美國力造成影響，美中仍需積極合作。

前副總統呂秀蓮則感慨，現在政局似乎只問網軍、吹牛或是募款的能力。美國總統是世界之王，奈伊嚴格的檢驗並深入探討這些總統的道德，尤其是嚴格看現任總統川普的道德勇氣，令她很佩服。

前國安會秘書長蘇起指出，看過奈伊的這本書後他感慨良多；現在的執政者有想到老百姓嗎？他對台灣的前途沒有把握。對於川普連任或拜登上台的國際情勢，建議不論如何台灣不能把雞蛋放同個籃子裡，應該學日本、南韓，和大陸交流往來。

奈伊也在影片結尾提到大陸積極大外宣，企圖加強軟實力，但軟實力是用來自公民社會的魅力引誘而非強硬宣傳。無法展現公民社會的潛能，對軟實力並無幫助。習近平和川普若只把資源投入宣傳卻不認真合作，將是浪費時間和機會。

(中時電子報)