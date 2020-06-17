一名Uber Eat連姓外送員，去年到台中一家牛肉麵取餐，因為徐姓老闆忘記放餐具還有辣椒，影響連姓外送員送餐，兩人起口角爭執，接著連姓外送員取餐後欲騎車離去，結果徐姓老闆衝出店外將對方拉下車，事後遭外送員提告，而徐姓老闆超強背景也曝光。

徐應老闆是台中市一家牛肉麵店老闆，退休後在店內幫忙老婆賣牛肉麵，與他起衝突的連男，去年12月25日下午大約6點多，到牛肉麵店取餐外送，因為徐男忘記先將餐具、辣椒先放在袋子裡，導致連男無法快速取餐離開，因此雙方發生口角爭執。

之後連男拿完餐準備發車離開，暴怒的徐男不管機車已經發動，且正在緩慢前進，直接將連男拉下車，事後檢察官看現場監視器，徐男拉扯連男外套並沒毆打，因此以強制罪起訴，判徐姓老闆拘役20日，得易科罰金。

根據法院判決書指出，徐姓老闆曾當12年軍人、還有27年的警察，目前則是在老婆經營的牛肉麵店裡幫忙，想不到竟與外送員起衝突。

(中時電子報)