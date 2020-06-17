美國對華為禁令加緊，導致任何企業想保持與華為在半導體產品業務往來，變成一件難事，全球晶圓代工龍頭台積電的先進製程預料也無法繼續供貨華為，但市場消息就傳出，華為與南韓科技大廠三星電子合作，協助華為5G晶片生產。不過，資深半導體分析師陸行之就在臉書表示，三星若真的有能力弄出非美生產線，台積電只能等著掉單，這樣華為也的確不用急著找台積電了。

台積電5月15日宣布，有意前往美國亞利桑那州設廠，用來生產5奈米製程，預計在2021年至~2029年投入120億美元的資本支出，2024年開始量產。三星則是於5月21日發出新聞稿，表示平澤廠區第6條晶圓代工生產線已開始動工，將採用極紫外線（EUV）技術生產5奈米晶片，預計在2021年投產，頗有與台積電較勁意味。

目前在晶圓代工領域，先進製程僅剩下台積電、三星在爭奪市場份額，根據TrendFroce最新調查報告指出，台積電與三星的市占率差距縮小。2020年第2季，台積電市占率較前一季下滑2.6個百分點、至51.5%，營收也從前一季的102億美元下滑至101.05億美元；三星市占率較前一季增長2.9個百分點至18.8%，營收也從29.96億美元增長至36.78億美元。台積電雖然有AMD、NVIDIA、高通等大客戶支撐，市占率還是受到華為禁令影響下滑。

陸行之表示，之前就有建議台積電儘快弄1條非美國技術的半導體生產設備線來服務大陸的客戶，雖然 Almost mission impossible，但媒體報導卻指稱，三星已經在建立一條7奈米的非美國技術的半導體生產線。不過，陸行之也揶揄，過去三星誇大吹牛的案例讓這些消息變得難以相信，但若此事為真，台積電只能挫著等掉單，看起來華為海思也不急著台積電幫忙申請生產許可執照了。

(中時電子報)