沃旭能源打造首座百萬瓦級儲能示範系統，不僅可作為校園備用電源，彰師大也將以此基礎，作為發展智慧電網、微電網相關研究。（吳敏菁攝）

沃旭能源打造首座百萬瓦級儲能示範系統，不僅可作為校園備用電源，彰師大也將以此基礎，作為發展智慧電網、微電網相關研究。（吳敏菁攝）

沃旭能源打造首座百萬瓦級儲能示範系統，不僅可作為校園備用電源，彰師大也將以此基礎，作為發展智慧電網、微電網相關研究。（吳敏菁攝）

沃旭能源打造首座百萬瓦級儲能示範系統，不僅可作為校園備用電源，彰師大也將以此基礎，作為發展智慧電網、微電網相關研究。（吳敏菁攝）

沃旭能源在亞大投入8000萬元打造首座百萬瓦級儲能示範系統，17日在彰化師範大學寶山校區啟用，沃旭指出，發展儲能系統有助強化電網運作效率，助於2025年再生能源發電佔比達20％，彰師大表示將以此基礎，運用於建立多項提升電網效率與穩定性之學術研究。

這次系統啟用，主要在促進產學合作，彰化縣副縣長洪榮章、彰化縣議長謝典林等出席，彰化高中圖書館主任呂興忠也帶領彰中、彰女學子來觀摩。

彰師大工學院院長陳良瑞表示，綠能是未來趨勢，首要克服是供電的穩定性，儲能技術和電網搭配和調度，全球急起開始研究，這座百萬瓦級儲能系統，一旦停電，可提供校區1小時電源供應無虞，作為校園備用電源，更提供學術研究。

彰師大校長郭艷光表示，運用儲能系統調節優化消校園電力使用，並在各大樓設置監測裝備收集電力數據，透過數據研究發展能源使用預測模，以此基礎，將發展出超過20項相關研究主題，包括智慧電網、微電網、電力電子、儲能設備策略管理等。

沃旭能源亞太區總裁柏森文表示，全球發電模式正在持續轉變，越來越多電力供應來自低碳排發電模式，發電方式轉變，電網系統平衡和運轉方式也需有所調整，才能確保電力供應更敏捷、彈性，發展儲能系統有助於強化電網運作效率，加速再生能源電力供需整合。

台達電子能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，很高興參與這次專案，協助彰師大工學院規劃並建造能朝向微電網發展的百萬瓦級的儲能系統，透過在地系統整合與維運，提供學界進行電網研究。

(中時 )