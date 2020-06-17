日本已故動畫大師今敏一鳴驚人首部作，《藍色恐懼：數位修復版》在台灣觀眾等待23年後終於正式上映。堪稱日本動畫界教父的今敏，一生共交出了4部長篇動畫電影及一部電視動畫影集，從1997年《藍色恐懼》初試啼聲便打響知名度後，此後《千年女優》、《東京教父》、電視動畫影集《妄想代理人》以及最後一部動畫電影《盜夢偵探》，皆為動漫迷及電影愛好者奉為經典之作，甚至他的作品影響了許多歐美好萊塢導演，例如《黑天鵝》導演戴倫艾洛諾夫斯基以及《黑暗騎士三部曲》、《全面啟動》導演克里斯多夫諾蘭，皆可看到被他作品之影響。而此版本曾經在問世20週年時，在美國曾經短暫限定上映，台灣片商積極爭取下，終於搶先日本上映，將這難能可貴的全新數位修復版本在大銀幕重現神作。

在宮崎駿、押井守和大友克洋等日本動畫電影大師站穩世界影壇後，漫畫家出身的今敏不盲從於前人的腳步風格，反而選擇擁抱成人觀眾，以內心世界深處去探討人性的幽微以及不為人知的黑暗面，而他更在有限的製作預算之下，創造出令人驚豔的繽紛畫風。《藍色恐懼》改編自日本作家竹內義和小說《Perfect Blue：完全變態》，原先是以真人電影作為製作出發點，但在屢屢製作開發計畫胎死腹中情況下，終於在今敏看過原著之後，他決心向委託方要求大刀闊斧改寫劇本，才正式開啟這部小成本的異色動畫電影。但在當時日本動畫電影動輒數十億日幣的情況下，《藍色恐懼》卻以一億多日幣的製作預算完成，不僅在當時視為不可能的任務，更沒料到先在國外各大影展首映過後，獲得歐美觀眾及影評一致好評，在隔年日本正式上映後更是轟動電影圈。但連今敏自己在辭世前的自傳性隨筆中都說，這部電影是一場扎扎實實的戰記，充滿了許多困難危險、憤怒，但卻最終還是打了一場美好勝利的戰役，他與編劇村井貞之不斷腦力激盪的結果，將九十年代演藝圈裡頭潛規則、瘋狂粉絲以及演員自我認同，用劇中劇的手法，去錯置現實與虛幻之間，不僅有緊湊劇情，更是讓觀眾時而被主人翁帶起情緒，時而開心卻也時而焦慮，最終打破第四道牆的結局更是令人拍案叫絕。電影《藍色恐懼：數位修復版》7月17日全台上映。

(中時 )