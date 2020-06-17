產險網路投保件數前5月76.4萬件較去年同期大減14萬件，降幅逾15％，主要投保件數下降主要原因在旅平險及旅綜險。

根據產險公會統計，網路投保旅平險（含網綜險）前5月為18.26萬件，較去年同期32.56萬件，即大減14.3萬件；至於傷害險也大減11.7萬件。除了上述兩產險項目外，汽車險、機車險、住火險及其他險都續成長。因此，產險網路投保前5月投保金額為6.38億元，較去年同期成長了21％！

產險網路投保，旅綜險原是網路投保重點項目，由於新冠肺炎疫情，所有國外旅遊團都被取消，商務人士幾取消國外行程，使得5月份旅綜險和旅遊相關的傷害險投保件數降更多，只要有出國必會投保旅綜險，因此5月份旅綜險仍有2763件、保費38萬元，比4月份2,203件、19萬元略多，除了旅綜險的投保件數和金額降之外，傷害險件數和金額也較去年同期減少。

據統計資料顯示，持續成長的網路投保項目為汽車險、機車險、住宅險以及其他險，其中成長率最高則在其他險（責任險及寵物險等） ，其他險去年前5月為123萬元，今年前5月已上升至252萬元，年成長率近105％。

產險業者表示，網路投保件數、金額及成長率占比最高仍是汽車險，汽車險前5月份投保金額為4.44億元占網路投保總金額6.38億元的近7成，而且前5月份也較去年同期成長近5成。

即使近3月網路投保成長率「停頓」，但各產險依然持續研投入在網路投保保單開發以及各種網路促銷活動。如旺旺保推出投保汽車強制險「最低」589元起 (網路投保最高省350元)另5年內新車投保任意險享不限里程道路救援服務！第一保從即日起至9月8日也舉辦「防疫找第一、安心第一省」活動，同樣網路投保汽機車強制險，機車強制險一年期省175元、二年期省245元，汽車強制險最高省360元(含超商購物金50元）等等。除了保費優惠外，各產險公司持續辦網路投保抽獎活動，獎品有各種實用的電器用品等。

(工商 )