海上再見昔日戍守的大膽島哨所，詹前成開心表示：「金門，我回來了! 」（李金生攝）

大膽老兵詹前成曾獲1968年國軍運動大會體操冠軍。（詹前成提供）

詹前成53年前在大膽島「島孤人不孤」勒石的留影。（詹前成提供）

詹前成（右三）與昔日金門老兵重返英雄島，追憶難忘的軍旅生活。（李金生攝）

詹前成53年前在大膽島練體操的舊照。（詹前成提供）

詹前成與郝柏村將軍合影。（詹前成提供）

1967年駐守金門大膽島的老兵詹前成，17日隨旅遊團搭船海上繞島，遙望昔日曾經枕戈待旦戍守，暌違已53年的哨所，回憶當年與時任國防部長蔣經國「對話」往事，難掩激動說道：「金門，我回來了!」

曾獲1968年國軍運動大會體操冠軍，與郝柏村將軍合影過，會彈吉他也常擔任晚會主持人，多才多藝的詹前成表示，50多年來他朝思暮想要回到有「離島中的離島」、「前線中的前線」之稱的大膽島哨所，重溫當年軍旅生涯往事，但先後回到金門6次，一直未能如願。

今年75歲高齡，但身手依然俐落，每年有3個月要回美國洛杉磯與家人團聚的詹前成難忘1967年8、9月間，他剛隨部隊進駐大膽島才月餘，主要負責話務工作。時任國防部長的蔣經國登島巡視，本來安排簡報據點勤務的排長、班長2人，因為緊張講得結結巴巴，臨時由擔任副班長的他替代。

結果，因為他講得有條不紊，結語還強調站在最前線，執行保家衛國任務，感到非常的光榮，讓經國先生聽得很高興，連拍他的肩膀稱讚「硬是要得!」還閒話家常許久。

因為大膽島遊客總量管制，詹前成這回仍無法登島，只能搭船繞島一周，但他看到昔日戍守100多天，漆有一面大國旗的碉堡，仍開心的告訴同行遊客：「就是這裡！就是這裡！」打開話匣子，往事歷歷如在眼前，希望還有機會再回來，實現多年的心願。

金門縣府「老兵召集令」活動去年吸引8847人（不含眷屬）重返英雄島，今年規畫自9月底小金門「戰地一條街」正式起跑，觀光處歡迎老戰友回來，9／30至12／31參加且符合資格者，可獲贈專屬紀念酒及神秘紀念品。

老兵詹前成的金門行，以及個人精彩的軍中故事，已提前為這項受歡迎的活動揭開序幕，金門縣觀光協會理事長吳嘉獎期待有更多遊客登島，帶來金門旅遊的新一波熱潮。

(中時 )