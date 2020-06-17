台中市議員陳政顯17日質詢指出，東勢實驗教育園區為原東勢高工的舊址,因921地震破壞校舍，東勢高工已搬離現址，該基地大部分土地位於山坡地，坡度大多為1至3級坡，少部分位於4至5級坡，基地東側邊坡更位於山崩地滑地質敏感範圍內，強烈要求政風處詳查。

陳政顯指出，該基地更鄰近大茅埔雙冬斷層不到5公里，這麼敏感的位置，還未完成相關山坡地安全評估，也未完成通過環境影響評估，竟然在105至107年已經投入1.3億元的工程整建費用，對於這種不可思議的狀況，內情恐不單純。

教育局針對東勢實驗教育園區在108／10／30向國教署提出申請第三期校舍經費時，國教署審核件仍須辦理安全鑑定；109／3／17鑑定作業決標進行，預計8月底前完成鑑定作業，屆時才可知相關安全評估。109／3／10環評大會仍未通過同意核可，在安全確認與通過環評前，可以跟任何機構簽訂任何合作意向或合約嗎？一開始就做了不對的事情!

陳政顯說，東勢區近幾年10所小學，每年新生數約300多位,部分學校招生甚至只有個位數，有再設置公辦民營實驗學校的急迫性嗎？據了解！若開始營運,每年還需挹注實驗學校之相關人事及行政費用每年7000萬元，感覺是個大錢坑！

陳政顯表示，每年7000萬元是甚麼概念，月薪5萬元的教師可以聘用超過100位!各級公立學校肯定吃味，有些學校年度預算都不到這個數字，他強力要求如此荒謬的政策，絕不可輕忽！

教育局表示，因東勢實驗教育園區鄰近斷層，且位於山坡地，今年3月10日經市府環保局的環評大會決議，請教育局修正環評報告後再審；另中央國教署審核時也建議仍須辦理地質安全鑑定，釐清用地安全性，因此為維護未來使用安全，將待8月地質安全鑑定報告完成後，再行評估後續處理方式。

(中時 )