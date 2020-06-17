星宇航空檳城航線今年3月8日航班取消後，原本預計本月11日復飛，但復飛前碰到馬來西亞政府公布最新防疫政策，航空公司要先向衛生與國安單位申請，計畫因此延後。星宇今宣布，將於6月18日及25日恢復檳城航線載客服務，為兩地因疫情停航近2個月以來，首架飛航台北－檳城的航班。

星宇表示，公司已獲得馬來西亞政府核可，將於6月18日及6月25日恢復檳城航線載客服務，為配合馬來西亞政府入境檢疫程序，航班時間調整為JX721台北至檳城飛航時間08：30－13：00；JX722檳城至台北則調整為14：00－18：50。

根據檳城國際機場公告，自6月17日起，允許持有馬來西亞護照之旅客自檳城國際機場入境，但旅客下機後須進行快篩等檢疫程序方可入境，且需配合居家檢疫隔離14日。因應檳城機場檢疫作業，航機需於當日下午14：00前抵達檳城機場。星宇航空已順利取得6月18日及6月25日之飛航許可，7月份航班已同步申請中，將於近日公告。

此外，星宇航空澳門航線7月份提供每周3班載客服務，周二、五、日以早班機JX201／JX202往返，JX201台北至澳門為08：20－10：05；JX202澳門至台北為11：05－13：00。星宇航空提醒旅客，依據澳門入境規定，所有入境旅客須提供7日內核酸檢測陰性證明，並於入境後配合自費居家檢疫隔離14日。

(中時 )