17日，據飛友科技數據顯示，截至15時，北京首都機場取消進出港航班406架次，大興機場取消224架次，總計取消630架次航班。

《新京報》報導，北京16日舉行新冠疫情防控第121場發布會。會上宣布16日即時起北京突發公共衛生事件響應級別由三級調整至二級。北京市嚴格進出京管控，中高風險街鄉人員和新發地相關人員禁止出京，其他人員堅持非必要不出京，需要出京的需要持7日內核酸檢測陰性證明。

受疫情影響，在北京應急響應級別調整至二級之前，北京兩大機場的航班起降數量就有所下調。飛友科技數據顯示，16日北京首都機場起降497架次，較前一日減少25.49％，進港航班取消率為40％，出港航班取消率為39％；大興機場起降271架次，較前一日減少28.31％，進港航班取消率為29％，出港航班取消率為32％。

從整體進出港客座率上看， 16日北京進港客座率為46.51％，較9日降低36.9％；出港客座率為57.62％，較9日降低21.64％。

從北京相關主要航線的執行情況上看，北京上海線的降幅最為明顯，15日北京上海線往返航班量較前一日減少43.37％，與8日相比減少近5成。除北京上海線外，其他航線航班量在16日也呈現明顯下滑。

針對北京疫情防控新政策，目前中國國際航空、中國南方航空、海南航空、中聯航、首都航空、山東航空、祥鵬航空、中國東方航空8家航空公司，對近期涉北京航線提供免費改簽退票服務，航班起飛時間除中國東方航空以外都限定在30日前，東航的航班起飛時間限定至7月11日。

(旺報 )