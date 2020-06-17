中印邊境加勒萬河谷地區，6月15日中印軍隊發生衝突，造成印度陸軍死亡人數達到20人。對此衝突，印度國防部長辛格稱，「對陣亡士兵深感不安和痛苦」，但不提中國；而中國外長王毅同印度外長蘇杰生通電話，明白要求印方嚴懲肇事責任人，雙方反應大不同，引外界關注。

16日衝突發生後，印度國防部緊急召開會議，總理莫迪當天聽取了簡報。第二天，國防部長辛格首次就加勒萬河谷陣亡士兵公開發聲。他僅表示，「對陣亡士兵深感不安和痛苦」，「不會忘記他們的勇敢和犧牲」。奇怪的是，辛格沒有提及中國是否應負相關責任。

而2020年6月17日，國務委員兼外長王毅同印度外長蘇杰生電話連絡。王毅表示，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議。我們要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。印方務必不要對當前形勢做出誤判，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。

王毅強調，中印兩國都是10億級以上人口的新興力量，加快實現自身發展振興是我們各自肩負的歷史使命。為此，雙方相互尊重、相互支持是正道，符合兩國的長遠利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望。雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。

對於辛格不提中國一事，印度媒體分析，這或許表明印度莫迪政府決定不推動局勢升級。

(中時電子報)