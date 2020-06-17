中央流行疫情指揮中心與教育部部長潘文忠宣布境外生可分批返台，國民黨今晚表示，樂見蔡政府傾聽民意，開放境外生返台。然而獨漏陸生的作法，對陸生入境採取雙重標準，門檻遠高於外籍生、港澳生嚴格，國民黨呼籲蔡政府停止歧視性作法，並建議開放陸生入境時程，應比照當初限制入境規範，針對疫情程度不同的省分，訂定開放順序。

國民黨指出，蔡政府終於願意傾聽民意，讓境外生分批返台，國民黨予以肯定，並歡迎這些境外生返台。然而，若從防疫專業來看，國民黨不能瞭解，疫情剛爆發時，指揮中心對中國大陸疫情的風險等級處理和邊境管制，基本上是以省市區域為單位劃分，但此次解禁境外生來台，卻未按照前述原則，理由為何？

國民黨認為，根據中共官方數據，近一週只北京有兩位數的本土感染案例，而其他7個陸生來源的省份僅浙江有1個本土感染案例，遼寧2個本土感染案例，其餘皆為0。若以省市作為解封標準來看，陸生來源8省市中，除北京外應全為低風險地區。國民黨呼籲，蔡政府應依省市標準處理解封事宜。

國民黨表示，陸生已4個多月未能返台就學，政府不能再推諉，應儘速列出對大陸各省市解封的時間表，不能讓他們遙遙無期的等待。同時以負責任的態度超前部署，讓陸生也能順利在下學期開始前返台就學。

(中時 )